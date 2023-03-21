Флеболог: выпирающие узлы на венах и ощущение тяжести в ногах свидетельствуют о появлении варикоза

0:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-флеболог Владислав Орлов предупредил, что ощущение тяжести в ногах и выпирающие узлы на венах связаны с возникающим варикозом.

Как сообщает Москва 24, эксперт назвал неспецифичным признаком патологического процесса отёчность. Также специалист перечислил симптомы более поздних стадий болезни. К этим проявлениям относятся коричневые пятна на ногах, трофические язвы и цианоз, сказал врач.

"Некоторые пациенты фиксируют изменения, когда вечером начинает жать обувь, которую утром люди надевали легко", — добавил собеседник издания.

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