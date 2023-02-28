Бескалорийный подсластитель исследователи связали с инфарктами и инсультами

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Популярный заменитель сахара эритрит связали с повышенным риском свёртываемости крови, инсультами, инфарктами и смертью. Причём уровень угрозы оказался внушительным.

Учёные из Кливлендской клиники доказали, что уже имеющие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний пациенты вроде диабетиков в два раза чаще сталкивались с инфарктами и инсультами при наличии высокого уровня эритрита в крови. Дополнительные лабораторные исследования показали, что этот заменитель сахара способствует более быстрому свёртыванию тромбоцитов, что провоцирует угрозу тромбов. А такие сгустки могут отрываться и перемещаться в сердце и мозг, что грозит инфарктами и инсультами.

"Если уровень эритрита в крови был в пределах верхних 25 процентов по нашей шкале, то риск инфаркта и инсульта оказывался приблизительно в два раза выше у этих людей, по сравнению с теми, у кого уровень был в пределах нижних 25 процентов, — цитирует CNN доктора Стэнли Хейзена, одного из авторов исследования. — А это вполне сопоставимо с угрозой сердечно-сосудистых осложнений у лиц, к примеру, страдающих от диабета".

Выводы исследования звучат очень тревожно, как полагают эксперты. Явно существует дополнительный риск свёртываемости крови при использовании эритрита. Необходимо провести дополнительные исследования, а пока имеет смысл ограничить применение этого компонента в рационе лиц из групп риска.

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