Врач Антонов: людям с лишним весом интенсивные занятия спортом грозят болезнями сердца

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хотя занятия спортом очень полезны для здоровья, некоторым людям к ним следует относиться с осторожностью. В первую очередь, это касается лиц с лишним весом.

Большие объёмы лишнего веса представляют дополнительный фактор риска для людей, которые занимаются спортом. Физические нагрузки и без того являются для организма стрессом, но с полезными последствиями. Однако у лиц с лишним весом уровень стресса от тренировок усиливается, как рассказал инструктор центр кардиореабилитации Кирилл Антонов.

"При активных занятиях спортом людям с лишним весом в первую очередь грозят болезни сердца, — цитирует Антонова МК. — Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями врачи советуют заниматься спортом, ведь это улучшают кровоток и укрепляет сердечную мышцу. Однако сильные нагрузки вызывают временный скачок артериального давления, а для людей с ожирением и проблемами с сердцем это очень опасно".

Он отметил, что ещё одним риском являются для таких людей травмы суставов. Особенно при занятиях бегом, когда избыточный вес увеличивает давление на суставы. Именно поэтому лицам с лишним весом лучше практиковать плавание или аэробику — более безопасные виды активности. Также им нужно пить больше воды, не заниматься спортом в жаркую погоду и следить за температурой тела.

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