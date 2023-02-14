Иммунолог Идрисов: часто болеющим детям нужны лыжи, фигурное катание и хоккей

Если ваш ребёнок часто простужается, особое значение в его жизни должен иметь спорт. Врач-иммунолог назвал полезные для детей с ослабленным иммунитетом спортивные нагрузки.

Если дети часто болеют, особенно сталкиваясь с респираторными инфекциями, значит, в защитных системах организма имеются определённые отклонения. Для большинства детей нормой являются один-два эпизода ОРЗ, но не более четырех-пяти максимально. Самая высокая заболеваемость отмечается у детей раннего и дошкольного возраста. При слабом иммунитете обязательно нужно практиковать физические нагрузки, которые укрепляют организм и закаливают. Об этом заявил врач-аллерголог, иммунолог Алихан Идрисов.

"Для них существуют спортивные занятия, способствующие уменьшению эпизодов ОРЗ и улучшающие работу иммунной системы., — рассказал иммунолог "Мосленте". — В основном это зимние виды спорта: лыжи, биатлон, фигурное катание, хоккей и тому подобное. На чистом, морозном воздухе они придают бодрости, улучшают кровообращение, усиливают дыхание, заставляют работать все основные группы мышц и оказывают закаливающий эффект на верхние дыхательные пути. Кроме того, в профилактике всех заболеваний дыхательной системы помогает плавание".

Он особо подчёркивается, что перед записью ребёнка в какую-либо секцию необходимо пройти обследование у врача. Он поможет определить его состояние здоровья, а также выявить возможные противопоказания к физическим нагрузкам в целом, и к определённым видам спорта в частности.

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