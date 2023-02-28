Гастроэнтеролог Касымова: самой оптимальной для еды и напитков будет температура от 20С до 40С

Серьёзные ограничения по питанию в период Великого поста нужно соотносить с собственным здоровьем. Это поможет его не только сохранить, но и укрепить.

К примеру, каждый день в рационе человека должна быть жидкая пища, а вот очень горячую или очень холодную еду употреблять не нужно, поскольку она может повредить слизистую желудка. Оптимальной для еды и напитков является температура от 20С до 40С, позволяющая и получать удовольствие от еды, и не наносить вреда здоровью, как рассказала врач-гастроэнтеролог Ольга Касымова.

"Надо заранее готовиться к Великому посту, отказавшись, например, не только от мяса, но и всех этих копчёностей, консервов, сосисок и колбас, — рассказала она "Российской газете". — Надо готовиться заранее и к питьевому режиму — в Великий пост особенно важно соблюдать рекомендацию медицинских работников и выпивать не менее полутора литров чистой воды за день, это кроме других напитков. Вода здесь будет способствовать очищению".

Она подчёркивает, что ограничения на пищу животного происхождения, которые лишают нас белка, можно преодолеть за счёт поглощения бобовых вроде чечевицы, гороха и фасоли, а также грибов и морепродуктов. Белковые продукты лучше сочетать со сложными углеводами вроде гречки, овсянки и ячневой крупы, а вот рис рекомендуется употреблять бурый или дикий чёрный.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.