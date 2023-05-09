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Травматолог Саутин: излишества в продуктах питания и бокс — главные враги суставов

1:26
Здоровье

Проблемы с суставами приводят к артрозам и другим болезненным патологиям. Их гораздо легче предотвратить, чем лечить.

Травматолог Саутин: излишества в продуктах питания и бокс — главные враги суставов

Человеку обязательно надо знать про факторы риска, влияющие на износ и последующие проблемы с суставами. Одними из самых главных являются травмы, которые достаточно часто наносятся в профессиональном спорте и особенно боксе. Об этом рассказал травматолог-ортопед Максим Саутин.

"При боксе в большей степени страдают даже не суставы кисти, а локтевые суставы, — объясняет он порталу Life. — Как те, которые принимают максимальную нагрузку при ударе человека кулаком. И рано или поздно это приводит к болевым ощущениям в локтевых суставах. Локтевые суставы очень капризные и крайне плохо воспринимают лечение. Это приводит к артрозу".

Он подчёркивает, что профессиональным боксёрам от этих травм не избавиться, но любителям поможет знающий тренер. Также необходимо обращать внимание на продукты питания и избегать излишеств. К примеру, заболевание суставов подагра вызвана нарушением обмена веществ, который проистекает из неправильной диеты. Наконец, переломы в области суставов, которые пролечили некачественно, приведут к неминуемому образованию ступенек внутри сустава, что спровоцирует артроз.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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