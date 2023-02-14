Кардиолог Иванов: сидячий образ жизни снижает либидо и угрожает остеопорозом

Сидячий образ жизни традиционно включают в список главных угроз для здоровья современного человека. Но какими именно недугами угрожает нам эта привычка?

Огромное количество россиян проводит большую часть дня в сидячем положении дома или в офисе на удобном кресле. Если мы не делаем регулярных перерывов на разминку, не поднимаемся по лестницам и не гуляем пару километров в день пешком, то сидячий образ жизни может спровоцировать самые разные проблемы, включая заболевания желудочно-кишечной системы, сердца и сосудов, а также эндокринные патологии. Об этом рассказал кардиолог и терапевт Константин Иванов.

"Основной мишенью является сердечно-сосудистая система, потому что мы постоянно наблюдаем дислипидемию, атеросклеротическое поражение коронарных артерий и не только, — рассказал доктор Иванов в беседе с телеканалом "Доктор". — Это приводит к ишемической болезни сердца, ранним инфарктам, перемежающей хромоте, инсультам, если мы говорим про периферические артерии, которые также поражаются атеросклеротическими массами".

Ведущим сидячий образ жизни людям нужно не только больше двигаться, но и своевременно проходить профилактические осмотры у врачей, чтобы эта привычка не вызвала фатальных последствий. Иванов подчёркивает, что среди имеющих низкую физическую подвижность людей развивается эпидемия остеопороза, который грозит тяжёлыми переломами. Также увеличивается риск остеоартроза суставов и нарушений позвоночного столба в виде остеохондроза. Наконец. у мужчин и женщин может снизиться либидо.

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