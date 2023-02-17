Диетолог Тихомирова: ограниченное питание, питьё и сон выводят токсины из организма

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Организм человека устроен так, что он сам прекрасно справляется с детоксикацией. А если токсинов слишком много, нужно идти к врачу.

В нашем организме постоянно скапливаются ненужные вещества или метаболиты, которые выделяют клетки организма. Иногда их называют токсинами. Как правило, они выводятся естественным путём с мочой, калом, потом и выдыхаемым воздухом. Диетолог Елена Тихомирова рассказала, что человек уникально устроен, ведь он сам естественным образом избавляется от метаболитов, и в большинстве случаев никакого дополнительного "очищения от шлаков" ему не требуется.

"Шлаки и токсины из нашего организма выводят ограниченное питание, направленное на похудение, высокий питьевой режим, достаточный сон, который восстанавливает человека комплексно, физическая нагрузка, приём препаратов, которые содержат витамины группы B и янтарную кислоту или каких-то растительных средств, например, вытяжки из рябины, брусники, которые обладают слабыми мочегонными свойствами", — рассказала Тихомирова порталу Life.

Если здоровье человека в порядке, то никакую специальную чистку ему проходить не нужно. Если же метаболиты не успевают организм покидать, то требуется посетить врача. И стараться не употреблять всевозможные дорогостоящие "средства для детоксикации", эффективность которых не имеет клинического подтверждения.

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