Врач-диетолог Королёва: тунец — самая вредная рыба, нарушающая функцию печени

Тунец является самой опасной рыбой для здоровья человека, способной вызвать интоксикацию. Об этом заявила врач-диетолог Маргарита Королёва.

Как сообщает Москва 24 со ссылкой на специалиста, в такой возрастной и крупной рыбе, как тунец, содержится большое количество соли и тяжёлых металлов. По словам эксперта, после употребления блюд с этой рыбой люди нередко жалуются на усталость, снижение работоспособности и проблемы с иммунной системой.

"Нарушается функция печени как основного органа детоксикации", — указала Королёва.

Кроме того, она добавила, что тунец может провоцировать запуск процессов повреждения клеток. Это приводит к развитию патологических процессов, пояснила врач.

Доктор медицинских наук порекомендовала россиянам как можно чаще делать выбор в пользу тресковой рыбы, богатой полезными минералами и белком, который отлично усваивается.

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