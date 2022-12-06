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Врач-диетолог Королёва: тунец — самая вредная рыба, нарушающая функцию печени

Здоровье

Тунец является самой опасной рыбой для здоровья человека, способной вызвать интоксикацию. Об этом заявила врач-диетолог Маргарита Королёва.

Врач-диетолог Королёва: тунец — самая вредная рыба, нарушающая функцию печени

Как сообщает Москва 24 со ссылкой на специалиста, в такой возрастной и крупной рыбе, как тунец, содержится большое количество соли и тяжёлых металлов. По словам эксперта, после употребления блюд с этой рыбой люди нередко жалуются на усталость, снижение работоспособности и проблемы с иммунной системой.

"Нарушается функция печени как основного органа детоксикации", — указала Королёва.

Кроме того, она добавила, что тунец может провоцировать запуск процессов повреждения клеток. Это приводит к развитию патологических процессов, пояснила врач.

Доктор медицинских наук порекомендовала россиянам как можно чаще делать выбор в пользу тресковой рыбы, богатой полезными минералами и белком, который отлично усваивается.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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