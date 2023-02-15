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Ранняя седина сообщает о проблемах с щитовидной железой

Здоровье

Слишком раннее появление седых волос расстраивает большинство людей, но чисто по эстетическим причинам. Хотя это может быть свидетельством серьёзных проблем со здоровьем.

Ранняя седина сообщает о проблемах с щитовидной железой

С возрастом придающие волосам цвет пигментные клетки умирают, из-за чего наши локоны становятся седыми. Это естественный процесс, но в некоторых случаях внезапное появление седины может быть признаком какого-то другого расстройства здоровья. К примеру, дефицита витамина B12, поскольку исследования показывали, что интенсивный приём этой витаминной добавки снижает повышенный уровень гомоцистеина, вызывающего выпадение и ранее поседение волос.

Также одной из причин седины может быть нейрофиброматоз, при котором опухоли начинают расти рядом с нервами. Болезнь проистеает из генетической мутации, но, как правило, не заметить её довольно сложно. Заболевания щитовидной железой, вызванные гормональными изменениями, такие как гипертиреоз или гипотериоз, тоже часто вызывают раннюю седину. Щитовидка влияет на цвет волос — при недостаточной или избыточной её активности тело производит меньше меланина.

Наконец, последней причиной, на которую указывает британская газета The Sun, являются аутоиммунные заболевания. Они тоже могут стать причиной появления белых волос. Это болезни, при которых иммунная система атакует собственный организм и разрушает его. К ним можно отнести ревматоидный артрит, волчанку или рассеянный склероз.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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