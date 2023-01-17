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Дерматолог: "Ранняя седина может появляться из-за стресса"

Здоровье

Седина может появиться и в 30, и даже в 20 лет. Это происходит из-за того, что в организме сокращается производство меланоцитов — клеток, ответственных за цвет волос. Основным фактором, влияющим на возникновение ранней седины, является генетическая предрасположенность.

Дерматолог: "Ранняя седина может появляться из-за стресса"

Помимо генетики, поседение может быть связано с недостатком витаминов, нарушением микроциркуляции кожи головы, неправильным образом жизни. Однако дерматолог-косметолог клиники Concern, кандидат медицинских наук, врач первой категории Елена Агафонова считает, что нельзя сбрасывать со счетов такой фактор, как стресс.

Научных исследований, которые бы доказывали наличие прямой связи между появлением седины и негативным психоэмоциональным фоном, фактически нет. Однако логично предположить, что человек, живущий в вечном стрессе, своими негативными мыслями запускает каскад патологических реакций, которые в свою очередь преждевременно запускают генетическую программу, отвечающую в том числе за поседение.

"Какое-то время назад команда учёных под руководством психобиолога из Колумбийского университета Мартина Пикарда провела исследование. Они собрали небольшую группу людей, взяли у испытуемых образцы седеющих волос и рассчитали, в какое время происходили изменения пигментации. Параллельно с этим исследователи расспросили участников о наиболее тяжёлых моментах их жизни. Периоды поседения и неблагоприятных событий в жизни испытуемых совпали.

Возможно, в будущем подобные исследования дадут возможность точно оценивать влияние жизненных событий и переживаний на появление седых волос и в целом на процесс старения", — поделилась с читателями Pravda.Ru врач.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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