Гастроэнтеролог Шубина: весной часто обостряется гастрит

Врач-гастроэнтеролог ФНКЦ ФМБА России Ирина Шубина рассказала, почему весной часто обостряется гастрит.

По словам специалиста, весной частота обращений пациентов с жалобами на проблемы с ЖКТ увеличивается на 30-40%. Чаще всего это гастрит, основной причиной которого является инфекция Helicobacter pylori. Связано это с тем, что после зимнего сезона в биологических ритмах и выработке нейромедиаторов происходит сбой. Об этом сообщают "Вести Подмосковья".

Как правило, при обострении гастрита человек может ощущать боль в верхней половине живота, переполнение в верхнем отделе живота, чувство раннего насыщения, а также дискомфорт после приема пищи. В некоторых случаях гастрит, а также другие эрозии желудка и двенадцатиперстной кишки могут проявляться в виде дефицита витамина В12, анемии или вовсе протекать малосимптомно.

Шубина рекомендует внимательно следить за своим здоровьем и своевременно обращаться к специалисту в случае проявления подобных симптомов.

