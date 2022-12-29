Тяжесть в желудке: откуда берётся и что делать

Тяжесть в желудке периодически мучает многих из нас. Часто её причиной является переедание. Но для большинства людей она служит звоночком, сигнализирующим о ряде заболеваний. О том, откуда берётся тяжесть в желудке и что делать, рассказал читателям Pravda.Ru терапевт и главный врач клиники "Детокс" Артём Меринов.
Болезни желудка: гипоацидный гастрит, пилоростеноз, рак; проблемы с кишечником: энтерит, колит и болезнь Крона сопровождают неприятные ощущения, в том числе и тяжесть в желудке. Однако подобные ощущения часто сопровождают:
Если дискомфорт вызван перееданием, то, как правило, человек быстро приходит в норму. Все перечисленные симптомы уходят через несколько часов. Однако если чувство тяжести (сопряженное с тошнотой и болями) длится более 6-8 часов, то следует немедленно обратиться к доктору. Сигналы в разных частях тела указывают на наличие заболевания. Так, боли в верхней части живота часто указывают на гипоацидный гастрит. Нехватка соляной кислоты в желудке вызывает плохую перевариваемость пищи и застревание её в желудке. В результате около часа человек испытывает тошноту и изжогу. А при тяжёлом варианте гастрита вздутие и отрыжка могут преследовать человека постоянно.
Пилоростеноз, особенно осложненный язвами, также приводит человека к мучительным болям в желудке и тяжести. На ранних стадиях тяжесть может беспокоить человека от случая к случаю и заканчиваться после еды. А вот поздние стадии и отсутствие лечения приводят к постоянной тяжести и тошноте, которая, правда, приносит облегчение. А вот тяжесть, сопряжённая с отсутствием аппетита, может указывать на… рак желудка. Человек испытывает быстрое насыщение, поэтому уменьшает количество порций. Как правило, изменяются вкусовые пристрастия, появляется отвращение к мясной пище и белку. При прогрессировании процесса тяжесть в животе дополняется тупыми болями.
Куда более безобидной причиной тяжести может стать беременность. На поздних стадиях плод может давить на пищевод, вызывая у матери неприятные ощущения: изжогу и тошноту. У тяжести в желудке множество причин, угадать которые достаточно трудно. Лечить тяжесть в желудке самостоятельно нельзя. Не стоит перебивать её болеутоляющими препаратами и самостоятельно назначенными антибиотиками. Для того, чтобы избавиться от неё, стоит обратиться к гастроэнтерологу и терапевту. Они назначат ряд анализов для сдачи, таких как:
Затем врач назначит определенные препараты и даст рекомендации по питанию.
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