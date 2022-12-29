Врач: "Боли в верхней части живота указывают на гипоацидный гастрит"

Тяжесть в желудке периодически мучает многих из нас. Часто её причиной является переедание. Но для большинства людей она служит звоночком, сигнализирующим о ряде заболеваний. О том, откуда берётся тяжесть в желудке и что делать, рассказал читателям Pravda.Ru терапевт и главный врач клиники "Детокс" Артём Меринов.

Тяжесть в желудке: откуда берётся и что делать

Болезни желудка: гипоацидный гастрит, пилоростеноз, рак; проблемы с кишечником: энтерит, колит и болезнь Крона сопровождают неприятные ощущения, в том числе и тяжесть в желудке. Однако подобные ощущения часто сопровождают:

тошнота;

позывы к рвоте и непосредственно рвота;

одышка;

отрыжка;

изжога;

быстрое изменение массы тела;

повышенное отделение пота;

изменения состояния стула;

боль в разных частях брюшной полости.

Если дискомфорт вызван перееданием, то, как правило, человек быстро приходит в норму. Все перечисленные симптомы уходят через несколько часов. Однако если чувство тяжести (сопряженное с тошнотой и болями) длится более 6-8 часов, то следует немедленно обратиться к доктору. Сигналы в разных частях тела указывают на наличие заболевания. Так, боли в верхней части живота часто указывают на гипоацидный гастрит. Нехватка соляной кислоты в желудке вызывает плохую перевариваемость пищи и застревание её в желудке. В результате около часа человек испытывает тошноту и изжогу. А при тяжёлом варианте гастрита вздутие и отрыжка могут преследовать человека постоянно.

Пилоростеноз, особенно осложненный язвами, также приводит человека к мучительным болям в желудке и тяжести. На ранних стадиях тяжесть может беспокоить человека от случая к случаю и заканчиваться после еды. А вот поздние стадии и отсутствие лечения приводят к постоянной тяжести и тошноте, которая, правда, приносит облегчение. А вот тяжесть, сопряжённая с отсутствием аппетита, может указывать на… рак желудка. Человек испытывает быстрое насыщение, поэтому уменьшает количество порций. Как правило, изменяются вкусовые пристрастия, появляется отвращение к мясной пище и белку. При прогрессировании процесса тяжесть в животе дополняется тупыми болями.

Куда более безобидной причиной тяжести может стать беременность. На поздних стадиях плод может давить на пищевод, вызывая у матери неприятные ощущения: изжогу и тошноту. У тяжести в желудке множество причин, угадать которые достаточно трудно. Лечить тяжесть в желудке самостоятельно нельзя. Не стоит перебивать её болеутоляющими препаратами и самостоятельно назначенными антибиотиками. Для того, чтобы избавиться от неё, стоит обратиться к гастроэнтерологу и терапевту. Они назначат ряд анализов для сдачи, таких как:

УЗИ;

МРТ;

ФГДС;

рентген;

эндоскопия органов.

Затем врач назначит определенные препараты и даст рекомендации по питанию.

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Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Куратор Пономарёва Алла Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате. Специализируется на лечении гепатитов, панкреатитов, гастритов, язвенной болезни желудка и 12 кишки, холециститов, колитов, дискинезия желчевыводящих путей, синдром раздраженного кишечника, неспецифический язвенный колит. В качестве диетолога занимается только коррекцией веса при избыточной массе тела. Куратор Крамерова Алла Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др. Подбор лекарственных препаратов и разработка индивидуальных схем лечения заболеваний внутренних органов с учетом их взаимодействия. Расшифровка ЭКГ. Куратор Грук Светлана Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.

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