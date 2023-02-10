МК: рекордная серия ударов по Украине стала ответом на европейский вояж Зеленского

Масштабные ракетные удары по украинской инфраструктуре 10 февраля могут быть реакцией на посещение президентом Украины Владимиром Зеленским европейских стран с просьбой о новом оружии. Об этом в интервью "МК" заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

В ночь с четверга на пятницу по объектам энергетической системы Украины, военным складам, системам ПВО и РЛС наносились удары "Геранями", а утром стали поступать сообщения о рекордном с начала СВО ракетном ударе.

По мнению аналитика, это вовсе не означает скорого мощного наступления российской армии. Атака предназначена для нарушения логистических связей и снабжения ВСУ, считает собеседник издания.

Парализованное Киевское и Харьковское направление железной дороги ослабит работу военных объектов. Удары по энергетике дадут накопительный эффект через некоторое время, заключил он.

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