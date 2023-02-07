Реаниматолог объяснил, почему у Костомарова и Сванидзе начался сепсис

45-летнему фигуристу Роману Костомарову ампутировали ступни обеих ног. Ранее олимпийский чемпион попал в больницу с двусторонней пневмонией. На данный момент врачи пытаются сохранить его руки. Недавно в реанимацию с пневмонией и отёком лёгких попал тележурналист Николай Сванидзе. В Сети появилась информация, что у него также диагностировали сепсис.

По мнению анестезиолога-реаниматолога, может быть несколько причин развития некроза тканей. Во-первых, коронавирусная инфекция деформирует сосудистые стенки.

"Различные ангиопатии и во внутренних органах (в первую очередь, в лёгких — это орган-мишень), и в периферической ткани. Это первый патологический фактор", — указал специалист на условиях анонимности в беседе с "МК".

Во-вторых, к COVID-19 может присоединиться бактериальная флора, которая приводит к изменению оксигенного кровотока, гиперперфузии. Из-за этого необходимо вводить препараты для повышения сосудистого тонуса. Однако подобные лекарства негативно сказываются на коже и мышцах. Более того, могут развиться ишемия, некроз и сухая гангрена.

Третий вариант — эмболический. В венозном или артериальным русле образуются сгустки крови или жировые шарики. Подобные эмболы вызывают нарушение кровотока и некроз, указал врач.

"Роман жив, потому что ему 45 лет, а не 80 лет. В 80 с такими осложнениями человек не выживает. <…> Если было сочетание и ковида, и переохлаждения, и ещё в нём дремала какая-то бактериальная инфекция — это страшное дело. Две болезни в одном человеке, даже молодом и здоровом, не всегда переносимы", — отметил реаниматолог.

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