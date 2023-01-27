Врач Терешина: самодельные маски для волос нередко вызывают заболевания кожи головы

Маски для волос, изготавливаемые в домашних условиях, нередко вызывают заболевания кожи, предупредила трихолог Наталья Терешина.

Как сообщает Москва 24 со ссылкой на врача, женщины в большинстве случаев делают маски из чеснока, лука, жгучего перца и даже спирта.

По словам эксперта, все эти ингредиенты приводят к дерматиту и выпадению волос. Она добавила, что после самодельных масок россиянки сталкиваются с раздражением кожи, шелушением и перхотью.

"Если после нанесения маски чувствуете жжение, средство необходимо смыть", — указала Терешина.

Кроме того, трихолог посоветовала не наносить домашние маски на сухую кожу и держать их больше часа. При наличии проблем с волосами не стоит заниматься самолечением, пояснила специалист. Она призвала использовать для ухода только профессиональные средства, подобранные врачом.

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