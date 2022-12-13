Врач-дерматолог: из-за слишком облегающей шапки возможно выпадение волос

Врач-дерматолог Татьяна Егорова в разговоре с Pravda.Ru рассказала, как отсутствие и наличие шапки на голове влияет на состояние волос зимой.

"Если шапка очень плотно облегает, она может нарушать кровообращение в области луковиц. Из-за синтетических материалов возникает статическое электричество, волосы электризуются, мембраны клеточек разрушаются, пряди начинают быстрее сечься", — отметила специалист.

Как объяснила эксперт, из-за слишком облегающей шапки возможна головная боль и выпадение волос. Вместе с этим собеседница издания порекомендовала покупать тёплую вещь.

"В случае выпадения волос в первую очередь нужно посмотреть на обмен железа. В биохимическом анализе крови есть такой блок. Ещё нужны данные о насыщении гемоглобина железом", — заключил врач.

Ранее кандидат медицинских наук Елена Агафонова в беседе с Pravda.Ru перечислила советы по уходу за волосами зимой.

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