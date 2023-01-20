Нутрициолог: производители фаст-фуда специально делают его привлекательным

Разработчики фаст-фуда изначально старались придать продукту притягательный вкус и структуру, чтобы хотелось съесть больше. Об этом рассказала нутрициолог Юлия Воистинных.

Часто люди теряют контроль и не могут остановиться перед продуктами с большой переработкой. Причина этого — усилители вкуса и красители, которые производители добавляют в еду, чтобы она казалась привлекательнее и вкуснее.

Экструзией зёрен создаются воздушные формы. Это хлопья, чипсы, их приятно держать во рту, объяснила специалист в беседе с "СЭ".

Совокупность нескольких вкусов — сладкого, солёного и жирного тоже разжигает аппетит, и это ловушка, заключила эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.