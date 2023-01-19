Сомнолог связал смерть подростка в Москве от "бессонницы" с разрушением мозга

Сообщение о смерти в Москве 16-летнего молодого человека от якобы "фатальной семейной бессонницы" прокомментировал сомнолог Михаил Полуэктов в беседе с РИА Новости.

Специалист объяснил, что заболевание это крайне редкое, но смерть юноши связана не с бессонницей, а с разрушением жизненно-важных центров головного мозга.

Бессонница является одним из первых и наиболее ярких симптомов общего повреждения центральной нервной системы, а потом достаточно быстро добавляются ещё и другие проявления — нарушения двигательных и психических функций, заметил собеседник издания.

По его словам, развитие заболевания происходит очень быстро, а пациенты с таким диагнозом живут максимум 3 года. И лечение от него нет, заключил эксперт.

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