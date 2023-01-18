Школьник умер в Москве от бессонницы

В Москве 16-летний подросток скончался от бессонницы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Тело подростка обнаружили в квартире на Южнобутовской улице.

Ресурс отмечает, что Владислав страдал редкой семейной болезнью — фатальной бессонницей. Это и могло, предварительно, стать причиной его смерти.

Фатальная семейная бессонница является редким неизлечимым заболеванием, которое передаётся по наследству. В мире насчитывается всего несколько десятков таких больных.

Человек при этом заболевании обречён на смерть от недостатка сна, который приводит к серьёзным проблемам в организме.

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