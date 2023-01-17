Минздрав Подмосковья: Купание детей в проруби — очень опасная процедура

Православная традиция окунаться в прорубь на Крещение Господне может таить опасность для неподготовленного организма. Особенно это касается детей, заявили в Министерстве здравоохранения Московской области.

"Купание детей в проруби — очень опасная процедура. Детский организм еще не сформировал систему терморегуляции", — пояснил представитель ведомства в интервью изданию "Вести Подмосковья".

Всё дело в том, что из-за резкого перепада температуры и стресса у ребёнка может сбиться дыхание и остановиться сердце.

Малышам до трех лет процедура и вовсе противопоказана, вместо погружения в ледяную воду их лучше обтирать мокрым полотенцем. Но и это разрешается только в том случае, если ребёнок абсолютно здоров и ранее занимался закаливанием, например под контрастным душем.

Даже подготовленных, закалённых и абсолютно здоровых детей стоит окунать в прорубь только на считанные секунды, потом сразу обтереть полотенцем, одеть в тёплую одежду и напоить тёплым и сладким чаем.

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