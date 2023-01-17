Спасатель Щетинин: купание в проруби на Крещение может привести к летальному исходу

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин заявил, что без необходимой подготовки купание в проруби или купели может вызвать сильный шок у организма, или даже привести к летальному исходу. Готовится к крещенским купаниям необходимо заранее, отметил он.

Следует за полгода начинать обтираться холодной водой, принимать контрастный душ и вести здоровый образ жизни, подчеркнул Щетинин в беседе с Радио 1.

Перед купанием на Крещение нельзя употреблять спиртные напитки, а также необходимо запастись тёплой одеждой и посетить врача, чтобы исключить сердечно-сосудистые заболевания.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.