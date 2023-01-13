Врачи оценили "авторский" рецепт новосибирского политика от ОРВИ: хуже не сделает

Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров поделился "авторским" рецептом борьбы с гриппом и ОРВИ, что вызвало интерес у россиян. Как подчеркнул политик, в его основе лежат всего два компонента.

Так, Панфёров рассказал, что при первых признаках простуды необходимо две таблетки янтарной кислоты растворить в половине стакана воды и добавить 20 капель настойки женьшеня.

По словам медицинского директора сети многопрофильных клиник для всей семьи "1+1", доктор медицинских наук Татьяны Овсянниковой, рецепт имеет место быть и вреда организму не нанесёт, но вряд ли станет панацеей.

"Это метаболический препарат, но он не влияет на вирусы непосредственно, но способствует улучшению энергообмена в организме, — пояснила врач Сиб.фм. — Хуже данные препараты, если нет противопоказаний к их приёму, не сделают, но и не могут стать панацеей в лечение вирусных заболеваний".

Как подчеркнула Овсянникова, к примеру, женьшень плодотворно влияет на нервную систему и повышает работоспособность. Кроме того, препарат улучшает качество и способность выживать эпителиальных клеток лёгких, инфицированных вирусом.

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