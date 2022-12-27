Нутрициолог Гончар: мёд манука, кинза и бананы помогут победить изжогу

Мёд манука, кинза и бананы помогают эффективно бороться с изжогой. Об этом сообщила нутрициолог Ната Гончар.

По её словам, мёд манука — уникальный продукт, который нормализует процессы пищеварения и улучшает работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Она порекомендовала ежедневно употреблять хотя бы одну ложку этого продукта. Как пояснила эксперт, мёд борется не только с изжогой, но и с воспалением слизистой.

Кроме того, Гончар подчеркнула: кинза и бананы тоже избавляют от приступа изжоги, а также положительно влияют на общее состояние ЖКТ.

"Бананы ускоряют восстановление повреждённых клеток слизистой желудка", — уточнила эксперт в интервью "Спорт-Экспресс".

Она добавила, что изжога зачастую возникает после употребление фастфуда, жирных или острых блюд, перца, картофеля, кофе, крепкого чая, шоколада, лука, чеснока, газированных напитков и алкоголя.

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