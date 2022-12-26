Врач Андреева: бананы, апельсины, картофель и брокколи помогают при похмелье

Продукты, содержащие калий и витамин С, позволяют эффективно бороться с похмельем. Об этом сообщила врач-терапевт Ирина Андреева.

По её словам, в первую очередь для улучшения состояния необходимо пить много воды. Кроме того, она отметила в интервью изданию "МедикФорум", что из-за низкого уровня электролитов человек сталкивается с головной болью и тошнотой после употребления спиртных напитков. Именно поэтому при похмелье следует сделать выбор в пользу продуктов, богатых калием, пояснила эксперт.

Как уточнила Андреева, речь идёт о бананах, апельсинах, дыни, зелени, картофеле, грибах и горохе.

Терапевт добавила, что здоровая доза витамина С в организме также способна победить похмелье. Она посоветовала включить в меню брокколи, брюссельскую капусту, перец, свежевыжатый апельсиновый или томатный сок.

Ранее гастроэнтеролог Елена Касимцева заявила, что активированный уголь не является эффективным средством для борьбы с похмельем. Специалист призвала использовать ферментные лекарственные препараты для нормализации состояния.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.