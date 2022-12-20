Горелов: доминирующий почти во всех регионах РФ грипп может вызывать пневмонию

Грипп, который сейчас доминирует уже почти во всех российских регионах, может привести к развитию пневмонии. Об этом сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

В интервью "Известиям" он отметил, что грипп — самая тяжёлая респираторная инфекция. По его словам, опасным осложнением этого заболевания является пневмония.

"Спектр осложнений может быть самым разнообразным, но наиболее уязвимы лёгкие", — пояснил эксперт.

Кроме того, Горелов добавил, что из-за гриппа страдают практические все органы и системы, ведь он приводит организм в стрессовое состояние. Как подчеркнул эпидемиолог, заболевание чаще всего выявляют у детей до пяти лет, а также у пожилых людей.

Он порекомендовал россиянам соблюдать масочный режим и часто мыть руки во избежание заражения гриппом.

Ранее врач Елена Данилова заявила, что чувство одышки или проблемы с дыханием после перенесённого гриппа — повод обратиться в медучреждение.

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