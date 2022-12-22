Диетолог: безопасная порция оливье и селёдки под шубой — две-три ложки

На Новый год можно без вреда для здоровья съесть две-три ложки салата оливье или селёдки под шубой. При этом нужно делать перерывы между употреблением блюд на протяжении праздничного ужина, рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой".

Такой подход, по словам специалиста, позволит организму справиться с едой.

Селёдка под шубой менее вредна, чем оливье, из-за наличия в ней рыбы, а если она не пересолена, то даже полезна для здоровья, отметила эксперт по питанию.

Свести к минимуму вред оливье можно, сделав его самостоятельно и заправив натуральным йогуртом или нежирной сметаной вместо майонеза, добавила собеседник издания.

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