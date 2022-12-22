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Диетолог: в макаронах и крупах содержится много сахара

Здоровье

Врач-терапевт, диетолог Елена Тихомирова рассказала, в каких продуктах содержится много сахара. По словам специалиста, это крупы, макароны, а также все соки.

В 100 граммах макарон и круп содержится от 20 до 25 граммов сахара, заметила доктор в беседе с Life.ru. То есть в обычной порции риса (200 граммов) — 60 граммов углеводов.

Эксперт назвала макароны и крупы безумно высококалорийными продуктами.

Она добавила, что много сахара содержится во всех соках, особенно с мякотью, и мёде. Врач включила также в список карамельки и леденцы, зефир, пастилу, мармелад и сухофрукты.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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