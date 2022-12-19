При первых симптомах менингита необходимо срочно обратиться за помощью к медикам, ведь заболевание может представлять большую опасность для человека, сообщил инфекционист Владислав Жемчугов.
По его словам, к первым признакам менингита врачи традиционно относят боли в глазах, шее и голове, а также насморк и кашель. При этом специалист подчеркнул: существует один способ, позволяющий определить заболевание в домашних условиях.
"Очень специфический признак — если человек лежит на ровной поверхности, но не может поднять прямую ногу", — сказал Жемчугов в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Как пояснил эксперт, когда пациент, болеющий менингитом, всё-таки поднимает ногу, он тут же начинает кричать от болевых ощущений в области шеи и головы. При наличии такого признака заболевания следует вызвать бригаду скорой помощи, заключил инфекционист.
Ранее врач Алиса Медкова заявила, что малоподвижное поведение, нежелание играть и смотреть мультфильмы, постоянный сон — это проявления менингита у детей при заражении коронавирусом.
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