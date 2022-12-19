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Инфекционист Жемчугов: боль в глазах и насморк — первые симптомы менингита

Здоровье

При первых симптомах менингита необходимо срочно обратиться за помощью к медикам, ведь заболевание может представлять большую опасность для человека, сообщил инфекционист Владислав Жемчугов.

Инфекционист Жемчугов: боль в глазах и насморк — первые симптомы менингита

По его словам, к первым признакам менингита врачи традиционно относят боли в глазах, шее и голове, а также насморк и кашель. При этом специалист подчеркнул: существует один способ, позволяющий определить заболевание в домашних условиях.

"Очень специфический признак — если человек лежит на ровной поверхности, но не может поднять прямую ногу", — сказал Жемчугов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Как пояснил эксперт, когда пациент, болеющий менингитом, всё-таки поднимает ногу, он тут же начинает кричать от болевых ощущений в области шеи и головы. При наличии такого признака заболевания следует вызвать бригаду скорой помощи, заключил инфекционист.

Ранее врач Алиса Медкова заявила, что малоподвижное поведение, нежелание играть и смотреть мультфильмы, постоянный сон — это проявления менингита у детей при заражении коронавирусом.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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