Гинеколог Жданова заявила, что холод не влияет на репродуктивную систему женщин

Существует мнение, что переохлаждение может привести к заболеваниям женской половой системы. Однако оно ошибочно. Об этом заявила врач общей практики, заместитель главного врача по лечебной работе "ИНВИТРО" Анастасия Жданова в беседе с "Известиями".

"Воспалительные заболевания органов малого таза, мочеполовой системы не связаны с переохлаждениями. Переохлаждение не является ни первопричиной, ни провоцирующим, ни сопутствующим фактором. Никаких достоверных взаимосвязей холода и воспалительных заболеваний репродуктивной системы у женщин доказательной медициной не установлено", — отметила Жданова.

Для профилактики болезней важно вовремя выявлять и лечить ИППП, проходить санаторно-курортное лечение один-два раза в год при хроническом заболевании, посещать гинеколога планово один раз в год. Визит к врачу лучше запланировать на пятый-седьмой день менструального цикла.

При выборе одежды нужно учитывать температуру окружающей среды, уровень физической активности человека и материал изделия. Многослойность позволит сохранить тепло лучше одного толстого предмета одежды. Важно начинать с нижнего нательного термобелья, оно должно плотно прилегать непосредственно к коже. Вторым слоем нужно взять одежу свободного кроя, сохраняющую тепло.

Зимняя обувь должна быть из натуральной кожи на невысоком каблуке с толстой подошвой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.