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Врач Жданова: смягчить проявления герпеса помогут масла и сок алоэ

Здоровье

С наступлением холодов часто обостряется "неэстетичная и болезненная" простуда на губах, причиной которой является вирус простого герпеса 1-го типа. Проявления заболевания можно смягчить, применяя народные средства. Об этом "Доктору Питеру" рассказала врач Анастасия Жданова.

Врач Жданова: смягчить проявления герпеса помогут масла и сок алоэ

Специалист заметила, что если человек когда-то заразился герпесом, то это на всю жизнь. Вирус может "спать" в организме много лет, но при появлении провоцирующих факторов "просыпается" и вызывает высыпания на коже губ и слизистых оболочках.

Если простуда на губах протекает тяжело, с осложнениями, — лучше обратиться к врачу, добавила собеседник издания. Но справиться с более простыми случаями можно и самому дома.

Кроме аптечных средств от герпеса, есть и народные, которые не дают побочных эффектов и всегда под рукой, заявила врач.

Она перечислила несколько простых и действенных средств. Это масла — пихтовое, облепиховое, чайного дерева, шиповника, а также сок алоэ, каланхоэ и салициловая кислота.

При первых же симптомах "лихорадки" на губах доктор рекомендовала смазать это место одним из вышеописанных средств и повторять процедуру через каждые 1-2 часа, чтобы избежать появления пузырьков.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Елена Андреева
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