Врач Лапа: щекотание в горле и кашель — признаки развития пневмонии при гриппе

Появление щекотания в горле и кашля — первые признаки развития пневмонии при заражении гриппом, заявила врач-терапевт Людмила Лапа.

В интервью URA.RU она отметила, что щекотание в горле свидетельствует об активизации грибковых инфекций. По её словам, многие люди, желая улучшить состояние, обращаются к противовирусным препаратам, однако это приводит лишь к дополнительным проблемам.

Если при щекотании в горле человек начинает кашлять, ему следует срочно отправиться медучреждение, считает специалист.

"Пневмония — это когда ещё кашель появляется. Естественно, в этом случае сразу направляют либо на КТ, либо на рентген", — указала Лапа.

Ранее профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Сергей Яковлев предупредил, что свиной грипп нередко приводит к опасным осложнениям. Как подчеркнул эксперт, тяжёлая форма заболевания нарушает работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

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