Офтальмолог Смирнова дала советы по сохранению зрения при работе за компьютером

После пандемии коронавируса всё больше людей стало работать удалённо и проводить много времени за компьютером. В связи с этим у многих возникли проблемы со зрением. О том, как сохранить здоровье глаз, рассказала врач-офтальмолог центра микрохирургии глаза "Я вижу" Валерия Смирнова в беседе с изданием "Вести Подмосковья".

"Сегодня офтальмологи всё чаще выявляют у пациентов компьютерный зрительный синдром. Это совокупность симптомов "упавшего" зрения, которые появляются в результате длительной непрерывной работы за компьютером. Их можно ощутить как после 12-ти часов у монитора, так и после двух. Речь о снижении остроты зрения, тумане перед глазами, ощущении соринки, тяжести, слезотечении и порой головной боли", — отметила специалист.

Для здоровья глаз Смирнова рекомендует располагать источник света с левой стороны, приобрести ортопедический студ, установить монитор на уровне глаз на расстоянии как минимум 50-60 см. В противном случае пострадает цилиарная мышца, которая отвечает за фокусировку изображения. Это может привести к близорукости. Следует не забывать про перерывы во время работы и делать гимнастику для глаз, а также использовать специальные капли и защитные очки.