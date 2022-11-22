После пандемии коронавируса всё больше людей стало работать удалённо и проводить много времени за компьютером. В связи с этим у многих возникли проблемы со зрением. О том, как сохранить здоровье глаз, рассказала врач-офтальмолог центра микрохирургии глаза "Я вижу" Валерия Смирнова в беседе с изданием "Вести Подмосковья".
"Сегодня офтальмологи всё чаще выявляют у пациентов компьютерный зрительный синдром. Это совокупность симптомов "упавшего" зрения, которые появляются в результате длительной непрерывной работы за компьютером. Их можно ощутить как после 12-ти часов у монитора, так и после двух. Речь о снижении остроты зрения, тумане перед глазами, ощущении соринки, тяжести, слезотечении и порой головной боли", — отметила специалист.
Для здоровья глаз Смирнова рекомендует располагать источник света с левой стороны, приобрести ортопедический студ, установить монитор на уровне глаз на расстоянии как минимум 50-60 см. В противном случае пострадает цилиарная мышца, которая отвечает за фокусировку изображения. Это может привести к близорукости. Следует не забывать про перерывы во время работы и делать гимнастику для глаз, а также использовать специальные капли и защитные очки.
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