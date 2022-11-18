Роспотребнадзор: число ВИЧ-инфицированных в РФ выросло на 40 тысяч в 2022 году

Количество россиян с ВИЧ-инфекцией выросло на 40 тысяч человек за восемь месяцев 2022 года, заявил представитель Роспотребнадзора Вадим Покровский.

В беседе с РБК он напомнил, что, согласно статистике на 31 декабря прошлого года, в стране было обнаружено 1,56 миллиона случаев заражения ВИЧ-инфекцией, при этом у 1,1 миллиона граждан РФ диагноз подтвердился в ходе лабораторных исследований. Как пояснил специалист, в течение всего периода наблюдений от осложнений заболевания скончались 425 тысяч пациентов.

"За восемь месяцев этого года число новых пациентов с ВИЧ в федеральном регистре составило 40 тысяч человек", — сообщает издание, ссылаясь на данные Роспотребнадзора.

Покровский не исключил рост количества ВИЧ-инфицированных в РФ до 60 тысяч человек к концу 2022 года.

Ранее иммунолог из ФРГ Карстен Ватцль сообщил, что омикрон-штамм коронавируса мог впервые образоваться в организме пациента с ВИЧ. По его словам, эту разновидность COVID-19 часто выявляют у людей с ослабленным иммунитетом.