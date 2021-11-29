Иммунолог: омикрон-штамм мог образоваться в организме пациента с ВИЧ-инфекцией

Омикрон-штамм COVID-19, скорее всего, образовался в организме пациента с ВИЧ-инфекцией или другими иммунодефицитными состояниями. Такое мнение выразил генсек Германского общества иммунологии Карстен Ватцль.

Он также добавил, что новая разновидность может быть более заразной, чем ранее известные штаммы, передаёт SRF. По мнению специалиста, когда у человека ослабленный иммунитет, вирус развивается в течение нескольких недель. И именно в этот период могут начаться отдельные мутации.

Ватцль подчеркнул: многие люди с ВИЧ-инфекцией в африканских странах не получают необходимое лечение. В связи с этим их иммунная система тяжело справляется с COVID-19. Он порекомендовал изолировать пациентов с ослабленным иммунитетом и подтверждённым диагнозом "коронавирусная инфекция".

"По-настоящему опасна передача видоизменённого вируса от таких людей", — заключил Ватцль.

Несколько дней назад учёные из ВОЗ предупредили о появлении нового омикрон-штамма коронавируса. Во всём мире выявлено уже более 100 случаев заражения этой разновидностью COVID-19.

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