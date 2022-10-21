В России зарегистрировали менее 10 тысяч заболевших COVID-19 за сутки

В Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией заявили, что в России за минувшие 24 часа зафиксировали 9 761 случай заражения COVID-19. При этом выздоровели 15 672 человека, скончались 93 пациента.