В Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией заявили, что в России за минувшие 24 часа зафиксировали 9 761 случай заражения COVID-19. При этом выздоровели 15 672 человека, скончались 93 пациента.
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Бойцы ВСУ устроили драку прямо на позициях. Неизвестно, что послужило причиной конфликта, однако он случайно попал на камеру разведывательного дрона армии ДНР.