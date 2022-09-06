Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что отёк Квинке появляется в качестве реакции на воспаления. Оно же может возникнуть из-за отравления, инфекционных заболеваний или рака, добавил специалист.
"Если у человека в возрасте не было никогда этих отёков, и вдруг они начались, надо обязательно провериться на онкологию", — подчеркнул врач, слова которого приводит URA.RU.
То есть отёк Квинке можно назвать одним из параонкологических проявлений, сказал эксперт. По данным собеседника издания, такое состояние крайне редко является аллергической реакцией.
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