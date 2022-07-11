Диетолог Стародубова: горький шоколад снижает риск заболеваний сердца и сосудов

Пользу для здоровья, в частности для сердца и сосудов, могут принести несколько долек горького и тёмного шоколада. Однако в день желательно употреблять не более 15-25 граммов этого продукта, заявила диетолог Антонина Стародубова.

Специалист в беседе с РИА Новости сослалась на данные исследований, согласно которым риск развития сердечно-сосудистых заболеваний уменьшает умеренное употребление шоколада. Также шоколад способствует нормализации артериального давления и липидного обмена, повышает продуктивность головного мозга, добавила эксперт.

В какао-бобах содержатся полезные пищевые вещества с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, добавила диетолог. В их составе присутствуют витамины и микроэлементы, среди которых сера, магний, калий, железо, цинк и другие.

По словам собеседника издания, наиболее полезны сорта шоколада с высоким содержанием какао-бобов — не менее 70% — и относительно невысоким содержанием сахара — не более 25%. То есть это горькие и некоторые тёмные сорта шоколада.

Однако для здорового человека достаточно употреблять 15-25 граммов этого лакомства в день, причём желательно в первой половине дня. А если имеются различные хронические заболевания, то нужна консультация врача, заключила эксперт.