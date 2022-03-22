Шоколад может принести немалую пользу для здоровья. И употреблять этот продукт можно даже людям, у которых диагностирован сахарный диабет. Об этом, а также о правилах выбора шоколада рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
Специалист отметил, что в шоколаде есть биологически активные вещества, благотворно влияющие на обмен веществ, чувствительность к инсулину и стенки сосудов. Кроме того, этот продукт включён в число семи обязательных полезных вместе с рыбой, красным вином, орехами, чесноком, фруктами и овощами.
Мясников подчеркнул, что речь именно о тёмном шоколаде, в котором содержание какао не менее 70 процентов.
А вот молочный и белый, по словам доктора, скорее вреден, чем полезен, так как в нём много сахара, животного жира и других добавок.
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