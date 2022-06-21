Эксперты ФМБА: марафонские дистанции опасны для неподготовленных бегунов

Специалисты Федерального научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ((ФНКЦ) ФМБА России предупреждают, что желающим пробежать популярные в последнее время марафоны и полумарафоны обязательно должны долго готовиться к таким длительным забегам, потому что для неподготовленных бегунов они могут закончиться плачевно.

Врачи в беседе с изданием "Вести Подмосковья" напомнили, что от длительных забегов страдают не только суставы ног, а все системы организма, в частности, сердечно-сосудистая. Сердцу приходится долго работать в ускоренном режиме, и нередки случаи, когда у спортсмена на дистанции оно просто останавливается с летальным исходом.

Поэтому если у человека есть желание пробежать полумарафон (21 км) или марафон (42 км), ему обязательно нужно регулярно тренироваться, повышая свою выносливость и приучая организм к перегрузкам.

В качестве подготовки хороши кардиотренировки. Если спортсмен только начинает заниматься бегом, его можно чередовать с ходьбой, постепенно увеличивая время тренировки и долю бега в ней. Но нужно заниматься без фанатизма — врачи не советуют пробегать больше 65 км в неделю.

Если тренироваться по всем правилам, подготовка к марафону должна занимать не менее полугода, а то и полутора лет, а в идеале её лучше проводить с профессиональным тренером.