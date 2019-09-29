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Автор Дарья Сергейчик

Подготовка к забегу: главные ошибки, которые стоит избегать

Спорт print

Будь то бег на длинную или короткую дистанции, многое может пойти не так, как во время тренировок, так и в день забега. Есть много ошибок в тренировках, которых вы можете избежать, если будете немного подготовлены.

Чтобы уберечь себя от стресса или риска получить травму, пробежите более короткую дистанцию, например, 5К или 10К, прежде чем перейти к полумарафону, а затем к марафону.

Бег с правильной техникой является достаточно сложной задачей.

Вы не учитываете время

У некоторых забегов есть время перерыва или ограничение по времени, когда все участники должны пересечь финишную черту. Нелегко участвовать в гонке, когда ты постоянно смотришь через плечо и беспокоишься о времени.

Если вы считаете, что рискуете не финишировать раньше срока (часто три часа для полумарафонов и шесть часов для марафонов), найдите забег, которая подходит для медленных бегунов и пешеходов. В этой категории много марафонов.

Готовы к полумарафону, но переживаете за перерыв? Некоторые полумарафоны проводятся одновременно с марафоном, поэтому полумарафонам дается столько же (или больше) часов, чтобы пересечь финишную черту.

Большинство событий раскрывают время окончания где-то на их веб-сайте. Если вы пришли с пустыми руками после тщательного поиска, найдите контактную информацию директора мероприятия и отправьте быстрое электронное письмо, чтобы получить разъяснения.

Потеря мотивации во время подготовки

Чтобы подготовиться к марафону, нужно время, и в тренировках обязательно будут моменты, когда ваша мотивация начнет угасать. Могут быть дни, когда вам не хочется бегать, и у вас будет повод не бегать.

Боритесь с искушением пропустить тренировку и сфокусируйтесь на своей цели. Совет «не сдавайся» относится и к самому забегу.

Пропуск длинных дистанций

Ваши длинные пробежки являются важной частью подготовки к марафону, поэтому вы должны делать все возможное, чтобы убедиться, что все идет хорошо. Составьте план действий, чтобы облегчить себе долгую пробежку. Это означает, что вы должны правильно питаться и пить в дни, предшествующие вашей долгой пробежке, заранее выспаться.

Будучи мысленно подготовленным к преодолению длинных пробежек, вы также окажете большое влияние на бег в день марафона.

Не кросс-тренинг

Регистрация миль, очевидно, является важной частью подготовки к полумарафону или марафону, но выполнение слишком большого количества упражнений или бег в качестве единственной формы упражнений может привести к травме и общему выгоранию. Перекрестные тренировки могут помочь сбалансировать ваши группы мышц, повысить силу, гибкость и улучшить сердечно-сосудистую выносливость.

Любая тренировка, которая дополняет ваш бег, считается кросс-тренингом. Силовые тренировки, особенно с нижней частью тела, помогут вам стать более стойким к травмам и улучшить свою силу. Другие отличные кросс-тренинги для бегунов включают плавание, езда на велосипеде, эллиптический тренажер, водный бег, йогу и пилатес.

Игнорирование боли

Не предполагайте и не убеждайте себя, что боль - просто нормальная часть подготовки. Да, вы можете чувствовать некоторую болезненность мышц после пробежки, но боль, которая усиливается во время бега или влияет на него, является сигналом от вашего тела, что что-то не так.

Отдых, как правило, является наилучшим лечением при любой боли.

Темы бег боль забег ошибки тренировка
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