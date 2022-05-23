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Автор Петр Ермилин

Оспа обезьян: Геи и бисексуалы - в зоне риска

Здоровье

Центры по контролю и профилактике заболеваний в понедельник предупредили геев и бисексуальных мужчин о необходимости принять меры предосторожности, если они были в тесном контакте с кем-то, у кого может быть вирус, и быть начеку.

Оспа обезьян: Геи и бисексуалы - в зоне риска

Доктор Джон Брукс, официальный представитель CDC, заявил, что многие из людей, пострадавших во всем мире, до сих пор являются мужчинами, которые идентифицируют себя как геи или бисексуалы. 

«Мы хотим помочь людям принимать наиболее обоснованные решения для защиты своего здоровья и здоровья своего сообщества от обезьяньей оспы», — сказал Брукс.

Оспа обезьян не является венерическим заболеванием, которое обычно передается через сперму или вагинальные выделения, но может передаваться половым и интимным контактом , а также через совместное постельное белье. По словам Брукса, вирус распространяется через контакт с биологическими жидкостями и язвами. По его словам, для врачей и отдельных лиц важно знать о симптомах, связанных с обезьяньей оспой, особенно об анальных или генитальных поражениях, которые можно спутать с герпесом, сифилисом или ветряной оспой.

«Любой человек с сыпью или поражением вокруг гениталий, заднего прохода или любого другого места, которое они не видели раньше, должен быть полностью обследован как на наличие этой сыпи, так и, в частности, на инфекции, передающиеся половым путем, и другие заболевания, которые могут вызывать сыпь. — сказал Брукс.

Оспа обезьян обычно начинается с симптомов, сходных с гриппом, включая лихорадку, головную боль, мышечные боли, озноб, истощение и увеличение лимфатических узлов. Затем она прогрессирует до высыпаний на теле, лице, руках, ногах, глазах, рту или половых органах, которые превращаются в приподнятые бугорки, которые затем превращаются в волдыри.

Тем не менее, по словам доктора Дженнифер МакКуистон, официального представителя CDC, сыпь появилась первой в некоторых из недавно зарегистрированных случаев. Хотя оспа обезьян может распространяться воздушно-капельным путем, вирус возникает из инфицированных поражений горла и рта, которые могут выделять его в воздух. По данным CDC, передача воздушно-капельным путем требует длительного личного контакта.

«Это не Covid», — сказал Маккуистон. «Респираторное распространение не является преобладающей проблемой. Это интимный контакт».

По словам Маккуистона, в США подтвержден один случай оспы обезьян в Массачусетсе и четыре случая в Нью-Йорке, Флориде и Юте. Случаи, выявленные в США, относятся к более легкому западноафриканскому штамму. По ее словам, большинство людей, заразившихся вирусом, выздоравливают через две-четыре недели без специального лечения.

За последние дни Всемирная организация здравоохранения выявила около 200 подтвержденных или подозреваемых случаев оспы обезьян как минимум в дюжине стран Европы и Северной Америки.

В последние годы в Нигерии произошел всплеск случаев заболевания, но случаи, выявленные во всем мире за последние две недели, необычны, поскольку большинство заболевших не посещали Нигерию.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Петр Ермилин, Куратор: Елена Андреева
Темы оспа обезьян
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