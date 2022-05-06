Диетолог Поляков: отказ от соков и газировки позволит избежать опасных болезней

Чтобы избежать развития опасных заболеваний, необходимо отказаться от пакетированных соков, газированных и сладких алкогольных напитков. Об этом заявил диетолог Антон Поляков.

По словам специалиста, в пакетированных соках нет ничего, кроме сахара, ароматизаторов и консервантов. Он подчеркнул в интервью URA.RU: невозможно вырастить столько фруктов, чтобы сделать этот напиток натуральным на 100 процентов.

"Точно не надо употреблять энергетики и алкогольные напитки с сахаром. Из-за них в два раза быстрее убивается поджелудочная железа, гораздо быстрее можно заработать реактивный панкреатит, сахарный диабет второго типа", — предупредил эксперт.

Врач отметил, что любой сладкий газированный напиток вреден для организма, ведь раздражение вкусовых рецепторов негативно влияет на центры пищевого поведения и центры жажды.

После употребления газировки, пояснил Поляков, человек начинает больше пить и есть. Эксперт добавил, что в конечном итоге это может привести к появлению избыточного веса и ожирению.