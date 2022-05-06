Чтобы избежать развития опасных заболеваний, необходимо отказаться от пакетированных соков, газированных и сладких алкогольных напитков. Об этом заявил диетолог Антон Поляков.
По словам специалиста, в пакетированных соках нет ничего, кроме сахара, ароматизаторов и консервантов. Он подчеркнул в интервью URA.RU: невозможно вырастить столько фруктов, чтобы сделать этот напиток натуральным на 100 процентов.
"Точно не надо употреблять энергетики и алкогольные напитки с сахаром. Из-за них в два раза быстрее убивается поджелудочная железа, гораздо быстрее можно заработать реактивный панкреатит, сахарный диабет второго типа", — предупредил эксперт.
Врач отметил, что любой сладкий газированный напиток вреден для организма, ведь раздражение вкусовых рецепторов негативно влияет на центры пищевого поведения и центры жажды.
После употребления газировки, пояснил Поляков, человек начинает больше пить и есть. Эксперт добавил, что в конечном итоге это может привести к появлению избыточного веса и ожирению.
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