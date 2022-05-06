Врач Королёва: при гипертонии, болезнях почек и мигрени нельзя есть много сыра

При гипертонии, заболеваниях почек и мигрени не рекомендуется есть много сыра. Об этом заявила врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва.

Она отметила в интервью Москве 24, что в этом продукте содержится много солевых компонентов, которые приводят к задержке жидкости в организме и увеличению объёма циркулирующей крови.

"Это не может не отразиться на состоянии сосудистой стенки и уровне артериального давления", — сказала специалист.

Кроме того, медики нередко советуют употреблять сыр в ограниченном количестве или вовсе отказаться от него пациентам с мигренью. Как пояснила Королёва, в составе кисломолочного продукта может быть большое количество гистаминоподобных компонентов, поддерживающих проявление мигренозных проблем.

По словам врача, здоровым людям тоже не следует есть сыр каждый день. Специалист подчеркнула: его можно употреблять максимум три-четыре раза в неделю.