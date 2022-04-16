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Автор Елена Былкина

Как снизить уровень сахара в крови без таблеток, объяснила Малышева

Здоровье

Елена Малышева объяснила, чем опасно повышения сахара в крови и рассказала о способах понижения уровня сахара без медикаментов.

Как снизить уровень сахара в крови без таблеток, объяснила Малышева

Ведущая программы "Жить здорово" предупредила, что повышенный сахар в крови провоцирует разрушение стенок кровеносных сосудов, в которых образуются атеросклеротические бляшки. Это в свою очередь вызывает риск инфаркта, инсульта, гангрены и слепоты.

"Вы можете снизить сахар без таблеток", — написала Елена Васильевна в своём микроблоге.

Теледоктор порекомендовала, что надо делать:

  • Снизить вес до нормы. При нормализации веса сахар нормализуется.
  • Займитесь физкультурой — мышцы буквально "поедают" сахар крови и снижают его уровень.

Малышева отметила, что при высоких показателях сахара, когда развился сахарный диабет, следует снижать сахар медикаментозно, следуя указаниям врача.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
Темы инсульт елена малышева сахарный диабет
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Как снизить уровень сахара в крови без таблеток, объяснила Малышева
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