Как снизить уровень сахара в крови без таблеток, объяснила Малышева

Елена Малышева объяснила, чем опасно повышения сахара в крови и рассказала о способах понижения уровня сахара без медикаментов.

Ведущая программы "Жить здорово" предупредила, что повышенный сахар в крови провоцирует разрушение стенок кровеносных сосудов, в которых образуются атеросклеротические бляшки. Это в свою очередь вызывает риск инфаркта, инсульта, гангрены и слепоты.

"Вы можете снизить сахар без таблеток", — написала Елена Васильевна в своём микроблоге.

Теледоктор порекомендовала, что надо делать:

Снизить вес до нормы. При нормализации веса сахар нормализуется.

Займитесь физкультурой — мышцы буквально "поедают" сахар крови и снижают его уровень.

Малышева отметила, что при высоких показателях сахара, когда развился сахарный диабет, следует снижать сахар медикаментозно, следуя указаниям врача.