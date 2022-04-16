Елена Малышева объяснила, чем опасно повышения сахара в крови и рассказала о способах понижения уровня сахара без медикаментов.
Ведущая программы "Жить здорово" предупредила, что повышенный сахар в крови провоцирует разрушение стенок кровеносных сосудов, в которых образуются атеросклеротические бляшки. Это в свою очередь вызывает риск инфаркта, инсульта, гангрены и слепоты.
"Вы можете снизить сахар без таблеток", — написала Елена Васильевна в своём микроблоге.
Теледоктор порекомендовала, что надо делать:
Малышева отметила, что при высоких показателях сахара, когда развился сахарный диабет, следует снижать сахар медикаментозно, следуя указаниям врача.
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