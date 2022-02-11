Горелов: у перенёсших COVID-19 беременных дети могут отставать в развитии

Коронавирус способен вызывать у беременных нарушение плацентарного кровообращения. В 20% случаев, когда мать перенесла COVID-19 во время беременности, дети отстают в темпах развития, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По словам Горелова, из-за нарушения кровообращения в плаценте, ребёнку поступает меньше кислорода.

"Замедление темпов развития — как психического, так и физического — у таких детей абсолютно чётко прослеживается в 20% случаев", — заявил эпидемиолог в беседе с ТАСС.

Как подчеркнул Горелов, при вовремя выявленной проблеме с плацентой, можно избежать последствий.

По словам Горелова, для детей, которые уже после рождения перенесли коронавирус, самым грозным заболеванием считается синдром Кавасаки. Речь идёт о малышах в возрасте от четырёх лет. Болезнь вызывает полиорганное нарушение.

"Ребёнок вроде бы не болел, а через две-три недели у него повышается температура до 39-40 градусов, поражается несколько органов и систем, что может привести к реанимации", — резюмировал Горелов.

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