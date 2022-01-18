Минздрав: вакцинация от COVID-19 не отражается на репродуктивной функции

Прививка от коронавирусной инфекции не отражается негативно на женской и мужской репродуктивной функции в отличие от самого заболевания, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

"Полученные данные сегодня говорят об отсутствии отрицательного влияния вакцины от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин", — цитирует ТАСС заявление министра на XVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине.

При этом коронавирус, по словам Мурашко, может стать причиной осложнения беременности и её исхода. Министр отметил, что пандемия отразилась на показателях материнской смертности в стране.

В связи с этим глава Минздрава подчеркнул необходимость своевременно вакцинироваться россиянам репродуктивного возраста, особенно беременным женщинам.

По данным оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, к 14 января в стране первым компонентом вакцин от COVID-19 привито 80 184 717 человек, еще 76 520 849 прошли полную иммунизацию. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ составил 63,7%.

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