Как коронавирусная инфекция провоцирует развитие сахарного диабета, объяснил эндокринолог.
Коронавирус провоцирует развитие аритмий, ослабление иммунитета, инфаркт миокарда. COVID-19 негативно воздействует также на поджелудочную железу. Инфекция может стать причиной заболевания сахарный диабетом.
Об этом рассказал эндокринолог, заведующий кафедрой эндокринологии и диетологии МГМСУ им. А. И. Евдокимова Ашот Мкртумян на телеканале "Доктор".
Мкртумян отметил, что медики замечают высокую частоту развития сахарного диабета у пациентов, переболевших коронавирусом.
Эндокринолог подчеркнул, что COVID-19 приводит к деструкции бета-клеток, что провоцирует развитие диабета первого или второго типа.
Медик обратил внимание на то, что диабет на фоне коронавируса с большой долей вероятности могут заработать люди с лишним весом.
Он отметил, что среди инфицированных коронавирусом около 50% составляют диабетики или лица с ожирением. Почти каждый третий болеющий коронавирусом имеет сахарный диабет или ожирение.
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