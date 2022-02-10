Эндокринолог объяснил, как COVID-19 бьёт по поджелудочной железе

Как коронавирусная инфекция провоцирует развитие сахарного диабета, объяснил эндокринолог.

Коронавирус провоцирует развитие аритмий, ослабление иммунитета, инфаркт миокарда. COVID-19 негативно воздействует также на поджелудочную железу. Инфекция может стать причиной заболевания сахарный диабетом.

Об этом рассказал эндокринолог, заведующий кафедрой эндокринологии и диетологии МГМСУ им. А. И. Евдокимова Ашот Мкртумян на телеканале "Доктор".

Мкртумян отметил, что медики замечают высокую частоту развития сахарного диабета у пациентов, переболевших коронавирусом.

Эндокринолог подчеркнул, что COVID-19 приводит к деструкции бета-клеток, что провоцирует развитие диабета первого или второго типа.

Медик обратил внимание на то, что диабет на фоне коронавируса с большой долей вероятности могут заработать люди с лишним весом.

Он отметил, что среди инфицированных коронавирусом около 50% составляют диабетики или лица с ожирением. Почти каждый третий болеющий коронавирусом имеет сахарный диабет или ожирение.

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