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Автор Елена Былкина

Эндокринолог объяснил, как COVID-19 бьёт по поджелудочной железе

Здоровье

Как коронавирусная инфекция провоцирует развитие сахарного диабета, объяснил эндокринолог.

Эндокринолог объяснил, как COVID-19 бьёт по поджелудочной железе

Коронавирус провоцирует развитие аритмий, ослабление иммунитета, инфаркт миокарда. COVID-19 негативно воздействует также на поджелудочную железу. Инфекция может стать причиной заболевания сахарный диабетом.

Об этом рассказал эндокринолог, заведующий кафедрой эндокринологии и диетологии МГМСУ им. А. И. Евдокимова Ашот Мкртумян на телеканале "Доктор".

Мкртумян отметил, что медики замечают высокую частоту развития сахарного диабета у пациентов, переболевших коронавирусом.

Эндокринолог подчеркнул, что COVID-19 приводит к деструкции бета-клеток, что провоцирует развитие диабета первого или второго типа.

Медик обратил внимание на то, что диабет на фоне коронавируса с большой долей вероятности могут заработать люди с лишним весом.

Он отметил, что среди инфицированных коронавирусом около 50% составляют диабетики или лица с ожирением. Почти каждый третий болеющий коронавирусом имеет сахарный диабет или ожирение.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Коронавирусная инфекция (COVID-19) и сахарный диабет
Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 сахарный диабет
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