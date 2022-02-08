Вирусолог описал новый штамм COVID-19: "Будет мягким и станет сезонным"

Профессор центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что новый вариант COVID-19, скорее всего, возникнет уже в 2022 году. Вместе с этим вирусолог допустил конец пандемии коронавируса в это же время.

Как подчеркнул специалист, весной сохранится доминирование омикрон-штамма. Новая же мутация коронавируса, вероятно, окажется "хорошей" и "спокойной", отметил эксперт. Он сказал, что этот вариант будет больше походить на ОРВИ и обладать меньшей патогенностью.

"Полагаю, что в этом году эпидемия закончится. Если возникнет новый вариант вируса, то он будет мягким и станет сезонным", — заявил Альтштейн, слова которого приводит Москва 24.

Ранее вирусолог Александр Гинцбург подчеркнул, что вряд ли специалисты могут точно предугадать свойства будущего штамма COVID-19. По мнению директора центра им. Гамалеи, никто не знает о взаимодействии новых мутаций, поэтому нельзя утверждать, что они окажутся безопасными для человека.

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