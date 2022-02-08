Гинцбург рассказал о будущем COVID-19: "Пойдёт по пути преодоления иммунитета"

Руководитель центра им. Гамалеи Минздрава РФ, академик РАН Александр Гинцбург сообщил, что новые штаммы COVID-19 попытаются побороть нынешний иммунный барьер. При этом невозможно утверждать, что вирус окажется менее опасным, подчеркнул специалист.

"Вирус пойдёт по пути преодоления того иммунитета, который на сегодняшний день есть, что мы с вами уже и видим. Постоянно будут возникать новые штаммы, потому что постоянно будет идти передача вируса, и будут отбираться те штаммы, которые будут преодолевать иммунный барьер", — объяснил эксперт, слова которого цитирует "Интерфакс".

По мнению Гинцбурга, вирусологи не способны предугадать, станет ли новый вариант COVID-19 менее патогенным и смертоносным. Неизвестно, как сформированные мутации станут взаимодействовать, пояснил специалист. Он добавил, что исключить вероятность возникновения штаммов можно в случае высоких темпов вакцинации против инфекции. Как отметил эксперт, сегодня в России слишком мало привитых граждан.

Ранее биофизик Нелли Соседова предупредила, что в 2023 году может появиться новый вариант COVID-19. Однако, по словам врача, проявления болезни таким штамом коронавируса окажутся легче, чем при "омикроне".

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