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Автор Евгения Васильева

Гинцбург рассказал о будущем COVID-19: "Пойдёт по пути преодоления иммунитета"

Здоровье

Руководитель центра им. Гамалеи Минздрава РФ, академик РАН Александр Гинцбург сообщил, что новые штаммы COVID-19 попытаются побороть нынешний иммунный барьер. При этом невозможно утверждать, что вирус окажется менее опасным, подчеркнул специалист.

Гинцбург рассказал о будущем COVID-19: "Пойдёт по пути преодоления иммунитета"

"Вирус пойдёт по пути преодоления того иммунитета, который на сегодняшний день есть, что мы с вами уже и видим. Постоянно будут возникать новые штаммы, потому что постоянно будет идти передача вируса, и будут отбираться те штаммы, которые будут преодолевать иммунный барьер", — объяснил эксперт, слова которого цитирует "Интерфакс".

По мнению Гинцбурга, вирусологи не способны предугадать, станет ли новый вариант COVID-19 менее патогенным и смертоносным. Неизвестно, как сформированные мутации станут взаимодействовать, пояснил специалист. Он добавил, что исключить вероятность возникновения штаммов можно в случае высоких темпов вакцинации против инфекции. Как отметил эксперт, сегодня в России слишком мало привитых граждан.

Ранее биофизик Нелли Соседова предупредила, что в 2023 году может появиться новый вариант COVID-19. Однако, по словам врача, проявления болезни таким штамом коронавируса окажутся легче, чем при "омикроне".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Темы covid-19 ниц гамалеи коронавирус александр гинцбург
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